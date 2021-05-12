解決東莒缺水危機 水利署將設海水淡化機組6月底前完工

離島也受到水情影響，連江縣東莒是馬祖四鄉五島中唯一沒有海水淡化廠的島嶼，水利署預定在猛澳港忠誠堡外的廣場設置海淡機組，將在6月底前完工，連江黨部主委李問表示，感謝水利署重視東莒居民需求，6月底前將完成海淡機組設置，紓緩吃緊的水情。

李問表示，今年水情不佳，為了解決缺水的問題，從3月起軍方每日協助進行「西水東運」，從西莒運水緩解東莒水情。面對東莒水情危機，曾於3月時拜會水利署署長賴建信，爭取增設東莒海淡廠或是備援井，隨後也前往東莒拜訪自來水廠的副廠長朱秀珍，關心東莒的水情。

李問指出，過去認為東莒有地下水的提供，認為不會缺水，所以沒有建設海水淡化廠，但近年因為觀光發展，出現用水需求，此次軍方「西水東運」也是首次出現，用水的問題也引起大家注意。

在水利署的重視與幫忙下，昨日（11日）自來水廠、台電馬祖區處電務組西莒廠與海淡廠廠商等相關單位也進行會勘，水利署將新竹海水淡化機組其中一座300噸機組交給東莒使用，設置地點在猛澳港忠誠堡外的廣場，預計會在6月底前設置完成。