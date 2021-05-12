台電5G AIoT推動辦公室落腳高雄亞灣 驗證創新應用技術

台電今天在高雄亞洲新灣區南部發電廠，成立「台電5G AIoT推動辦公室」，藉智慧電網應用結合園區資通訊技術能量，落實智慧能源數位轉型，提昇電力供應品質。高雄市長陳其邁表示，亞灣將成為5G AIoT觀念驗證、服務驗證到商業模式驗證最完整的場域。經濟部次長曾文生則承諾改善國營事業汙染防制設施，讓高雄市民擁有更好的生活環境。

出席開幕典禮包括經濟部次長曾文生、高雄市長陳其邁、台電董事長楊偉甫、中鋼董事長翁朝棟，及中油、港務公司、中華電信、中華系整、遠傳電信、亞太電信、美國在台協會、工研院、資策會、金屬中心、高科大、中山大學等十多個產學研單位代表，響應5G AIoT智慧轉型。現場台電展示無人機、「瓩力」機器人、混合實境智慧巡檢以及虛擬實境工安教育訓練四項電力智慧應用成果，並舉辦「5G AIoT電力領域技術論壇」。

楊偉甫表示，南部電廠已經融入高雄市民生活中，未來電力供應穩定絕對有更多必須仰賴科技，感謝高雄市政府推動亞灣5G AIoT創新園區開發，形成產業聚落，引進更多產、官、研單位，一起打造全新的產業。台電率國營事業之先，成立研發推動辦公室，目的是為面臨氣候變遷、能源轉型、數位轉型，引進更多新興科技、智慧化設施、人才及業界的合作，推動智慧電網發展。

陳其邁說，高雄市綠電發展6年內要達到1GW，除了增氣、減媒、反核外，更重要的是區域均衡發展，也就是自己的電自己發，南電北送對高雄不公平，盼加速燃煤電廠除役。「亞灣將從鐵鏽堆裡綻放出最美麗的花朵！」他感謝台電協助特貿三開發及招商，讓亞灣成為台灣5G AIoT重鎮，未來不僅國內，更要放眼全球市場。市府提供租稅補助減免、薪資補貼、公共住宅、交通、教育等各方面支持，打造亞灣成為5G AIoT觀念驗證、服務驗證到商業模式驗證最完整的場域。