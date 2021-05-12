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疫情進入社區感染 陳其邁：打疫苗減少傳播鏈

中央社 / 高雄12日電

高雄市長陳其邁今天表示，病毒進入社區，高市局處已到列管單位巡視防疫狀況。他也提醒民眾，除了保持社交距離，施打疫苗有助減少傳播鏈，是結束武漢肺炎最有效的方式。

對台灣進入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）社區感染，陳其邁上午出席台電5G AIoT推動辦公室揭牌記者會暨技術論壇，會前接受媒體聯訪表示，高市局處首長今天都到列管單位巡視，像交通局及捷運局上午已到各地查看防疫狀況，他下午也會到醫院視察，希望防疫工作能夠落實。

陳其邁指出，在北部地區發生的兩起社區感染說明，病毒已經進入到社區，不只1例、2例感染源不明，是疫情到現在最嚴峻的挑戰，請民眾務必要上緊螺絲，不能掉以輕心，勤洗手、保持社交距離，落實防疫相關規定。

陳其邁也提醒，「疫苗是結束武漢肺炎最有效的方式」，像AZ疫苗對預防重症或死亡，幾乎達到百分之百的效果，而且病毒變種速度越來越快，台灣因無感染也沒打疫苗，敏感族群非常多，幾乎人人都有被感染的可能，所以一定要去打疫苗。

他表示，打疫苗並非能讓武漢肺炎絕跡，但從施打率來講，可縮短或減少傳播鏈，但要完全絕跡不可能；換句話說，病毒終究會進來，怎樣跟病毒相處，唯一的可能就像流感疫苗一樣，減緩流行速度傳播，或讓重症減輕、降低致死率。

陳其邁提醒民眾聽醫師跟專家的話，別讓訊息以訛傳訛，專家會議及歐盟專家都指出AZ疫苗是安全的，那就趕快去打疫苗，否則萬一重症傳染給別人，以及像無症狀的感染，即便再怎麼落實，病毒在社區的流感化，真的相當有可能，打疫苗保護自己也保護家人。

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