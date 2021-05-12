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拾翠坊崑劇團跳島馬祖演出 細解崑曲藝術之美

中央社 / 連江縣12日電

拾翠坊崑劇團昨天晚上在馬祖南竿演出，為了讓地區軍民感受崑曲表演藝術，將人物容裝示範放到前台與觀者分享，並引領曲詞導讀、互動體驗，讓馬祖軍民感受崑曲藝術文化。

拾翠坊崑劇團一改平常的崑曲演出形式，從後台解說一路到前台粉墨登場，從「牡丹亭．遊園」的杜麗娘、春香人物容裝形象，解說崑曲素雅登台的美感，帶領地方居民認識崑曲來歷、發展背景與角色頭飾、服裝、扮相等，細解崑曲藝術之美。

拾翠坊崑劇團不僅搬演「劇團後台」登台，也引領曲詞導讀，講述「牡丹亭．遊園」的故事情節與歷史背景發展。拾翠坊崑劇團表示，演出不放字幕，避免觀眾無法專心感受崑曲的肢體表演與旋律，崑曲的表演密度高，希望觀眾以欣賞藝術的方式，透過感官感受崑曲的肢體表演旋律。

表演結束後，拾翠坊崑劇團也邀請軍人上台體驗學身段，模仿演員「開門」的肢體表演與學習唸唱曲詞。拾翠坊崑劇團表示，透過創辦台灣自己的崑劇團，希望藉機將崑劇藝術介紹給大家，帶領眾人認識世界非物質文化遺產。

馬祖傳統戲劇以閩劇為主，廟宇則有京劇演出，近年來地方推廣多元藝術文化，陸續邀請崑曲藝術來馬祖登台。連江縣文化處表示，難得在南竿地區首次有崑劇體驗活動，吸引近百人體驗觀賞，全場也要求觀眾配合防疫措施，共享藝術美學。

崑曲 馬祖 牡丹亭

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