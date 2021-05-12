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高市推低年級營養午餐後放學 議員：害小孩狼吞虎嚥

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
營養午餐示意圖。本報資料照片
營養午餐示意圖。本報資料照片

高雄市教育局今年1月要求各國小落實低年級吃完營養午餐再放學，原本是照顧弱勢孩童美意，但議員質疑反而造成孩子為了早點放學狼吞虎嚥，吃不完倒掉造成食材浪費等問題。教育局指目標是鼓勵辦理，但可由各校評估自己條件決定。

高雄市議員林于凱今質詢指出，2019年教育局開會贊成低年級學生用餐完再放學，今年1月就發公文請學校落實，結果變成低年級孩童得在短短45分鐘內完成洗手、拿餐具、排隊盛飯菜、用餐、清理、收拾、刷牙等動作後，才能放學。

林于凱說，這些動作大人做都起碼要半小時以上，有老師實地觀察，可吃飽又完成動作的孩子僅3成，孩子為了在時間內吃完午餐狼吞虎嚥，吃不完就倒掉，造成食物浪費，違背飲食教育意義，利用午休接送小孩的家長也得苦等孩子吃飯。

高雄市議員黃捷也說，接到很多家長反映，教育局今年1月發文要求各校從110學年度第一學期起落實低年級學童在校用餐再放學，強迫國小低年級在校用餐，只有中午很短時間可用餐，孩子趕著吃完飯，可能造成消化不良等健康問題。

黃捷並指，小學有6個年級，低年級正值換牙期，食物也應有所不同，另現在中低年級分開放學，交通較不擁擠，但現在低年級要吃完飯才能放學，放學時間變成跟中年級一起，可能會造成交通擁擠等問題。

林于凱和黃捷均建議，教育局應尊重學校自治，回歸讓各校自己決定適不適合在校用餐，當初為了照顧低年級弱勢孩童的美意，或可改用餐券等其他方式協助。

教育局長謝文斌表示，低年級在校用餐是2019年決議的原則，希望提供低年級學生用餐後放學，因政策要延續，今年發公文給各校，期望輔導學校克服困難達成目標，但經溝通後，有學校反映有困難。

謝文斌說，希望營養午餐供餐給低年級是目標沒錯，但各校狀況不一致，目前方向是循序漸進、鼓勵辦理，從旁協助學校克服困難，再由學校自己的午餐委員會評估條件決定辦理。

教育局 黃捷 高雄市

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