學校午餐水果梨子換甜桃 高雄50國小生發癢起紅疹

高雄市一所國小約50名學生昨天吃了學校午餐，出現起紅疹、身體發癢的過敏反應。學校檢視午餐項目，懷疑是因為吃甜桃、觸碰到桃皮絨毛而過敏，趕緊收回水果，並通知家長。

校方表示，當時立即讓小朋友沖水、冰敷，目前已沒有孩子覺得不適。昨天吃的是高雄桃源在地當季水果，未來午餐水果將全面性調查避免可能產生過敏反應的水果食材，如具有絨毛、成分特殊者，都會列為午餐食譜檢核的要點。

校長表示，昨天的午餐菜單是蘑菇醬豬柳、翡翠珍珠滑蛋、蒜香小白菜、麥片飯和黃瓜排骨湯。水果原來是梨子，但午餐業者上個星期三臨時通知，因季節與品質關係，臨時更換為甜桃。昨天中午用完餐，有小朋友說覺得身體癢癢的不舒服。

學校說，昨天中午用完餐，孩子們吃了營養午餐的甜桃，或觸碰到甜桃的絨毛，造成大約數十名學生皮膚搔癢，陸續向健康中心反應及索取冰塊。級任老師請學生用清水沖洗皮膚減低不適感，並請班級把尚未食用的水果拿至學務處，避免繼續食用。團膳廠商到校關心，並協助提供冰塊。學務處製作說明單給需要的學生貼聯絡簿，請家長後續關心。

到昨天下午，大約有10名學童至健康中心冰敷，經護理師檢視有1至3顆紅疹，今天 健康中心瞭解學生後續健康狀況，都已無不適。校方表示，此案已由團膳廠商及學校送SGS進行檢驗，採購水果為高雄市桃源區在地當季水果，日後午餐水果將全面性調查避免可能產生過敏反應的水果食材，如具有絨毛、成分特殊者，都會列為午餐食譜檢核的要點。