恆春半島洄游飛魚會飛？ 墾丁飛魚之旅解惑享美食

屏東縣恆春半島南部海域4至5月進入飛魚捕撈季，今年漁獲量較去年減少，漁民忙著曬製飛魚干，漁港周邊都能看到曬飛魚乾的特色場景，為讓民眾對恆春半島東岸的飛魚生態有更多認識，墾管處特別和滿州港口村合辦飛魚之旅，引領民眾了解飛魚生態系、體驗大船入港居民迎飛魚的喜悅、了解飛魚干製作秘訣，深入認識當地特有的漁村文化。

墾管處解說教育課長馬協群說，「飛魚」其實並不會飛，是因為具有超過體長的胸鰭，當飛魚群受驚嚇時，會躍出水面在空中作長距離的滑翔的習性而得名，飛魚屬洄游性魚類，主要以浮游物為主食，全世界三大洋均有分布，主要棲息於熱帶、亞熱帶的表水層溫暖海域，目前共紀錄有8屬52種飛魚。在台灣邊海域有6屬21種。

他說，飛魚在食物鏈中屬於較低階層的消費者，又是中大型洄游性魚類重要餌料生物來源，尾隨飛魚的是漁民口中號稱「飛烏虎」的鬼頭刀，鬼頭刀的背後，就是巨大的黑鮪魚。黑潮，串成一條食物鏈，也造就豐富的海洋生態；每年春夏時節，飛魚隨著黑潮向北洄經過台灣東部海域，4至5月為恆春半島滿州鄉的飛魚季，漁民將豐富的漁獲日曬製成飛魚干，再製作成美味的佳餚，成為恆春半島在地生活不可或缺的好滋味。