今國際護師節 創世護理師：植物人小進步讓人激動落淚

疫情嚴峻，今天5月12日是國際護理師節，創世基金會在全台17所安養院、3個分會，有150名專業護理師，運用護理專業，日夜輪值守護植物人。創世屏東安養院護理師陳怡安，從事護理工作17年，在創世9年，她堅信，自己工作可以幫助植物人和家屬，不覺得辛苦。

陳怡安每天每兩個小時需幫院民翻身拍背，以免產生壓瘡，長期下來她也有腰傷，至今仍堅持服務。她說，印象最深是一名因車禍成植物人倒下的院民郭先生，2012年入住安養院，2年後，突然向護理人員招手，大家又驚又喜，經治療師評估，訂定專屬復健計畫與製作相關輔具，經過半年，郭先生可用眼睛與手作簡單表達，一日比一日進步。

那年情人節，郭先生還親手將玫瑰花送給老婆，當下令人感動，所有人激動落淚。陳怡安說，「植物人狀態要改變不容易，護理工作最大的成就感是看到他們每一個小進步，這也是我堅持下去的動力。」

創世基金會屏東院指出，除了在安養院內，到宅護理師更走出院外，到植物人家中教導照護技巧、指導原床泡澡，不計舟車辛勞，日日走訪，讓創世護理師不僅是植物人依靠，更是家屬的精神支柱。