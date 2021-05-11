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金門明代盧氏祖墳遭破壞 文化局已要求廠商暫停施工
金門縣金城鎮賢聚村60號旁古墓，在5月初因土地所有權人整地施工遭到人為破壞，讓盧氏宗親會的宗親族老們看到都相當氣憤。金門縣文化局今天表示，在接到金城鎮公所通報後，便立即派員前往現地處理，現場並依文資法第33條規定，要求廠商暫停現場工程施工；目前業已聯繫文化資產審議委員前往現勘中，後續處理需俟委員現勘結果再行辦理。
本報日前獨家報導有300多年歷史的明朝盧若騰族系祖墳，因為土地所有人施工，而遭到破壞，引起社會一陣嘩然；金門縣文化局今天表示，有關金門盧氏明代祖墓遭破壞事宜，經他們了解，該處土地所有權人於4月30 開始僱工整地時尚未發現地面上有任何物件，惟開始整地下挖2公尺時，出現1塊墓碑，交界處並發現2個骨灰甕，當時即移請殯葬所處理。隔日又挖到花崗石石板，但已成碎片，遂通知當地里長處理；里長於5月4日下午向金城鎮公所通報。
金門縣文化局接獲訊息後，便即刻派員前往現地處理，現場並依文資法第33條規定，要求廠商暫停現場工程施工。經文化局實地會勘，並經與宗親會理事長盧懷琪現地討論後，得知墓內骨骸在接獲通報前，已移置殯葬所。另墓碑因當時位處地底下，施工不易發掘，現況已嚴重破碎。案經賢厝宗親討論後，宗親會理事長決議墓碑等破碎物件，不拿回村內。
文化局目前正聯繫該縣文化資產審議委員前往現勘中，後續處理需俟委員現勘結果再行辦理。為避免施工廠商再未釐清現況處理情形下，而逕自施工再行破壞，已請文化資產局補助委託之金門專業服務中心（小分區）定期巡查並回報。
文化局表示，個案除古蹟、歷史建築價值認定外，其發掘之墓碑是否兼具古物價值，將會在現勘中一併釐清；為了預防該工區地下尚有古物，文化局進一步說明，未來審查結果如決議同意工程繼續施作，將會建議於後續開挖過程派員監看，以避免類似情事再度發生。
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