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六堆客家「母親河」龍頸溪 屏縣砸1.6億優化水岸景觀

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府斥資1.6億元的龍頸溪水岸環境營造計畫第1期工程今天動土，縣長潘孟安（中）期待透過打造優質水岸景觀環境，讓具客家文化的溪流，成為親人的休閒亮點。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資1.6億元的龍頸溪水岸環境營造計畫第1期工程今天動土，縣長潘孟安（中）期待透過打造優質水岸景觀環境，讓具客家文化的溪流，成為親人的休閒亮點。記者潘欣中／翻攝

有六堆客家地區「母親河」之稱的龍頸溪，流經後堆的屏東縣內埔鄉及中堆的竹田鄉，沿岸有跨橋、拱門及客庄特有的伯公信仰等豐富的人文景觀及歷史資源，縣府整治河道和推動汙水下水道工程淨化水質後，斥資1.6億元的水岸環境營造計畫第1期工程今天動土，縣長潘孟安期待透過打造優質水岸景觀環境，讓具客家文化的溪流，成為親人的休閒亮點。

潘孟安說，龍頸溪是貫穿內埔與竹田鄉的重要溪流，溪畔具自然生態與人文歷史價值資源，包括龍頸溪畔公園、內埔鄉畔運動公園和37間客庄特有的伯公廟等，為拉近居民與水的距離，縣府除對各節點整合性的串連，同時結合周邊鄰近遊憩資源，希望透過水岸環境營造，帶動客庄產業觀光旅遊的動能。

他說，親水公園要讓居民親近，最重要的是要有乾淨的水質，縣府近年來除整治龍頸溪減少淹水問題，並感謝立委周春米爭取16億經費的內埔鄉汙水下水道工程，讓家戶汙水排入溪流的水質更乾淨；未來結合周邊公有設施及公共建設，創造更多優質休憩空間和打卡熱點，讓外界對客家文化有更多體認，打造屬於龍頸溪沿岸的客家意象水岸廊道。

縣府客家事務處長陳麗萍說，龍頸溪流經內埔鄉、竹田鄉，帶動地方發展，沿岸景觀包括跨橋、拱門及客庄特有的伯公信仰、敬字亭文化、內埔老街等，豐富的客家人文景觀及歷史資源，使得龍頸溪深具觀光旅遊產業的發展潛力；龍頸溪水岸環境營造第1期工程全長1.3公里，從內埔鄉勝利路至德修路口，定明年4月完工。

屏東縣政府斥資1.6億元的龍頸溪水岸環境營造計畫第1期工程今天動土，縣長潘孟安（中）期待透過打造優質水岸景觀環境，讓具客家文化的溪流，成為親人的休閒亮點。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資1.6億元的龍頸溪水岸環境營造計畫第1期工程今天動土，縣長潘孟安（中）期待透過打造優質水岸景觀環境，讓具客家文化的溪流，成為親人的休閒亮點。記者潘欣中／攝影

水質 潘孟安 客家文化

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