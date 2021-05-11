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疫情升溫高市綠議員提議休會 議長：有管控、繼續開會

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會正在召開定期大會，今下午進行教育部門質詢。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會正在召開定期大會，今下午進行教育部門質詢。記者蔡孟妤／攝影

國內疫情升溫，高雄市議會即將進行市政總質詢，民進黨議員林智鴻今呼籲議會休會，避免群聚、讓市府全心防疫。但根據議事規則，此時休會等於放棄質詢。國民黨籍議長曾麗燕說，議事廳有管控人數，不會有群聚問題，可以繼續開會。

林智鴻今表示，根據指揮中心公布指引，第二階段警戒是出現感染源不明的本土病例，將停辦室外500人、室內100人以上集會；集會需落實人流管制。

林智鴻說，正值議會會期，本周五將開始進行市長市政總質詢，屆時市長陳其邁與市府團隊、議會聯絡員等會聚集在議會室內空間，人數恐超過百人；呼籲議會應休會，待此波疫情禁令解除再開議，也讓市府團隊全心力投入防疫工作。

高雄市議會祕書長黃錦平表示，定期會期程已定，休會要大會過表決半數同意，但即使休會，定期會也無法暫停或延長，還是會照原本排定的時間結束。因休會而未處理的議程可另透過臨時會處理，不過臨時會無法進行部門質詢或總質詢。

換句話說，休會後，定期會仍會照期程走，高雄市議會現在正在進行教育部門質詢，14日起至6月15日進入市政總質詢，6月16日定期大會閉幕，若休會到6月15日都無法開議，定期會也仍需在16日如期閉幕，之後加開臨時會也無法補質詢，等於放棄定期會的質詢時間。

議長曾麗燕說，部門或市政總質詢，議事廳內也不會有很多人，議事廳有管制，即使總質詢，議場內也不會超過百人，不會有逾百人群聚問題，可以繼續開會。

高雄市 疫情 曾麗燕

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