軌道建設四線齊發要超前部屬 林欽榮：聯開案先行

為兌現「重大交通建設優先」支票，高雄加速布建大眾運輸路網，「四線齊發」包含輕軌成圓、捷運岡山路竹延伸線、捷運小港林園線、捷運黃線，拚在市長陳其邁2年任內動工。4項交通建設總經費逾2377億，中央補助1335億元，約占56%，地方自籌1025餘億元，又分為自償性經費約588億、非自償性約437億元，財政負擔不小。副市長林欽榮說，當前戰略是捷運場站聯開案及TOD（大眾運輸導向型發展）先行，再同步展開捷運線施工，將人口吸納到捷運站周邊，先把運量養好。

林欽榮說，十多年前建高捷紅、橘線時，礙於中央挹注補助少、地方財政困窘，採BOT模式，中鋼是出資人，當時尚無完整捷運聯開等概念，光靠票箱收入要支撐捷運營運，著實艱辛。

林欽榮說，台北捷運營運近34年，兩地主客觀條件差異大，但北捷土地開發經驗仍值得高雄借鏡，官方、民間合作的捷運聯開案也適合高雄。

捷運聯開理念是「合建分坪、利潤共享」，投資人、地主、主管機關三方合開發，依貢獻成本比率分配開發建物，林欽榮說，捷運聯開案能為投資⼈帶進收益，政府也有穩定收入，創造多贏。

林欽榮說，除陸續施工的捷運黃線等工程要將聯開效益發揮到位，已運行13年的捷運紅、橘線周邊場站，也將補做聯開事業，第一棒選在橘線舊市議會站，日前已公告截止招標。

捷運局表示，舊市議會站捷運聯開案將在今年6月選出最優廠商，基地坐落在高雄市中正四路、自強二路交叉口，商業區面積約1058坪，基地預估開發量體達1萬4千坪，開發總銷上看50億元。

高雄人口不斷流失，六都規模淪為「老三」，4月底，高雄人口276萬28人，預料5月底將跌破276萬大關。民進黨議員黃文益質詢指出，去年9月至今年4月，高雄市15至39歲人口減少1萬6493人，比前一年同期減少7903人高一大截，設法留住青年族群，才能為人口止血。

林欽榮說，人口流動中，尤其要關注青年世代移入或移出，青年有翻轉城市能耐，透過建置大眾運輸及捷運場站周邊聯開案等誘因，捷運像是帶進人潮的網絡，聯開案中也會有青創空間、社宅等規畫，有助帶進年輕人口。