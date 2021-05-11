企業認購2萬台斤鳳梨挺南投 遠送馬祖分享美味

響應購買南投鳳梨挺農民，曾在馬祖服役的企業家羅文進透過行政院中服執行長蔡培慧牽線，認捐1萬台斤，上好生醫加碼1萬台斤，農民今天裝箱，預計明天送到馬祖由鄉公所發送。

中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，正值鳳梨產季，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧繼4月25日力挺南投縣農會促銷鳳梨活動後，再牽線企業家將南投縣名間鄉出產的鮮甜鳳梨送到外島馬祖，今天陸續裝箱準備啟運，蔡培慧等人出席並揮汗下田幫忙採收。

蔡培慧表示，先前與行政院農業委員會主委陳吉仲出席南投鳳梨行銷活動，桃園市易發精機公司負責人羅文進與上好生醫總經理楊勝得聯繫，表達認購名間鄉鳳梨送到馬祖的意願，正值鳳梨採收季節，今天邀認購主現場「驗收」鳳梨的新鮮美味，獲眾人好評。

羅文進說，年輕時在馬祖服役，當時聽聞馬祖的鳳梨價格很貴，基於對馬祖的深厚情感與支持執行長蔡培慧認捐活動，便指定將鳳梨分享給馬祖鄉親；楊勝得表示，南投鳳梨果大、汁多又甜，一口咬下果汁都噴出來，為讓更多人品嚐這美味，加碼也買1萬台斤。

鳳梨農陳倍民表示，名間鄉是國內鳳梨重要產區，當地紅土加上溫暖氣候及排水良好，很適合金鑽鳳梨生長，所以不需使用生長激素、無農藥殘留，民眾可安心吃；縣議員賴燕雪、陳翰立都表示，南投鳳梨香甜多汁，目前正值產季，歡迎來南投旅遊、買鳳梨。

南竿鄉公所向行政院中服中心表示，第1批250箱共1500顆鳳梨預計13日抵達福澳港後即配發，先發送介壽等4村，每戶1顆，請各村辦告知鄉親領取，第2批預計5月底抵達，發送其餘村莊及作為勞軍、社福機構、老人共餐單位使用。