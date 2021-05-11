快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾旱危機尚未解除 高雄近期供水大致穩定

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市水利局自力建置32口抗旱水井，一口井日供水約3千噸，鑿井位置在高屏溪右岸，鄰近水公司九曲與竹寮抽水站。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局自力建置32口抗旱水井，一口井日供水約3千噸，鑿井位置在高屏溪右岸，鄰近水公司九曲與竹寮抽水站。圖／高雄市水利局提供

缺少危機尚未解除，高雄水情仍維持橙燈、減量供水，目前高雄每天用水量降至130萬噸，較以往節省10至11%左右，約為15萬至18萬噸用水，供水大致穩定。南水局預估，5月底前將完成30口地下水井，採多元提供水源，為乾旱救急。

高雄民生用水仰賴高屏溪攔河堰、伏流水，以及鳳山水庫澄清湖水庫、阿公店水庫。目前高屏溪川流量高屏溪攔河堰川流量為4.0cms，上過月，曾一度下降至3.8 cms；澄清湖水庫蓄水量則為247萬立方公尺，最低曾到87萬立方公尺，目前蓄水率達93.9%。

目前水情狀況相較上個月穩定，澄清湖水庫水位保持平衡，雖然高雄市水情仍為橙燈，供水暫時穩定。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏指出，高雄地區以往每日用水量約為150噸，因應節水措施，每天目前平均節省量可達10至11%左右，約節省為15萬至18萬噸用水，日用水量降至130萬左右。

徐志宏表示，先前的降雨量有一定程度緩解作用，由市府水利局開鑿8口地下水井，目前每天提供2萬多噸水量挹注澄清湖。

南水局副局長鄒漢貴表示，南水局在4月30日前已經完成10口地下水井，5月底前將完成另外20口地下水井，預計可提供達3萬多噸水量，為了多元提供水源，南水局每天也會在高屏堰布設抽水機抽取水源補充。

高雄市水利局自力建置32口抗旱水井，一口井日供水約3千噸，鑿井位置在高屏溪右岸，鄰近水公司九曲與竹寮抽水站。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局自力建置32口抗旱水井，一口井日供水約3千噸，鑿井位置在高屏溪右岸，鄰近水公司九曲與竹寮抽水站。圖／高雄市水利局提供

水庫 地下水 澄清湖

延伸閱讀

彰化限水有人狂抽水 民怒：搶輸人 一周只有2天水可用

巡高屏溪上游水路 高市府聯手七河局出動空拍機

高雄鳳凰木紅花怒放 街頭即景好好拍

水鬼遇到乾旱會「魂飛魄散嗎？」民俗專家解惑：祂們不一定在水裡

相關新聞

金門明代盧氏祖墳遭破壞 文化局已要求廠商暫停施工

金門縣金城鎮賢聚村60號旁古墓，在5月初因土地所有權人整地施工遭到人為破壞，讓盧氏宗親會的宗親族老們看到都相當氣憤。金門...

六堆客家「母親河」龍頸溪 屏縣砸1.6億優化水岸景觀

有六堆客家地區「母親河」之稱的龍頸溪，流經後堆的屏東縣內埔鄉及中堆的竹田鄉，沿岸有跨橋、拱門及客庄特有的伯公信仰等豐富的...

疫情升溫高市綠議員提議休會 議長：有管控、繼續開會

國內疫情升溫，高雄市議會即將進行市政總質詢，民進黨議員林智鴻今呼籲議會休會，避免群聚、讓市府全心防疫。但根據議事規則，此...

軌道建設四線齊發要超前部屬 林欽榮：聯開案先行

為兌現「重大交通建設優先」支票，高雄加速布建大眾運輸路網，「四線齊發」包含輕軌成圓、捷運岡山路竹延伸線、捷運小港林園線、...

乾旱危機尚未解除 高雄近期供水大致穩定

缺少危機尚未解除，高雄水情仍維持橙燈、減量供水，目前高雄每天用水量降至130萬噸，較以往節省10至11%左右，約為15萬...

投入公益 高雄市新商業會號召「頭家」帶頭捐熱血

國人因疫情關係減少捐血，高雄市新商業會發動會員響應捐血，今天到捷運鳳山室與五甲捐血室的民眾可獲得監獄手作提袋或全聯禮券。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。