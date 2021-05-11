乾旱危機尚未解除 高雄近期供水大致穩定

缺少危機尚未解除，高雄水情仍維持橙燈、減量供水，目前高雄每天用水量降至130萬噸，較以往節省10至11%左右，約為15萬至18萬噸用水，供水大致穩定。南水局預估，5月底前將完成30口地下水井，採多元提供水源，為乾旱救急。

高雄民生用水仰賴高屏溪攔河堰、伏流水，以及鳳山水庫、澄清湖水庫、阿公店水庫。目前高屏溪川流量高屏溪攔河堰川流量為4.0cms，上過月，曾一度下降至3.8 cms；澄清湖水庫蓄水量則為247萬立方公尺，最低曾到87萬立方公尺，目前蓄水率達93.9%。

目前水情狀況相較上個月穩定，澄清湖水庫水位保持平衡，雖然高雄市水情仍為橙燈，供水暫時穩定。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏指出，高雄地區以往每日用水量約為150噸，因應節水措施，每天目前平均節省量可達10至11%左右，約節省為15萬至18萬噸用水，日用水量降至130萬左右。

徐志宏表示，先前的降雨量有一定程度緩解作用，由市府水利局開鑿8口地下水井，目前每天提供2萬多噸水量挹注澄清湖。