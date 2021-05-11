投入公益 高雄市新商業會號召「頭家」帶頭捐熱血

國人因疫情關係減少捐血，高雄市新商業會發動會員響應捐血，今天到捷運鳳山室與五甲捐血室的民眾可獲得監獄手作提袋或全聯禮券。理事長劉正光表示，上任後首度試辦捐血活動，盼日後可以擴大並定期舉辦，帶動捐血氣氛。

今天上午，高雄市新商業會理事長劉正光、監事會召集人梁郁哲率多名理事長前往捷運大東站下的鳳山站響應捐血，現場準備大寮女子監獄製作的手工提袋與連鎖超市禮券當贈品。

劉正光說，高雄市新商業會轄下有70幾個基層公會，未來會擴大辦理，結合更多基層公會合辦捐血活動，鼓勵商業夥伴投入社會公益活動。