高雄鳳凰木紅花怒放 街頭即景好好拍

正值鳳凰花綻放時節，最近行經高雄愛河畔，會發現鳳凰木大爆發盛況，綠意和河景間的紅豔，把高雄街頭點綴得更亮眼。市長陳其邁也在臉書分享美景，火紅鳳凰花與藍天構成一幅幅美麗風景畫。

陳其邁在臉書強打高雄賞花點，包括金澄雙湖、愛河河畔、時代大道、中華一二路、左營翠華路、橋頭區成功南路、甲仙區忠孝路、鳳山水映公園、鳳山公園、前鎮星光水岸公園、鳳山過埤兒童公園等。

來自馬達加斯加的鳳凰木，又被稱為「森林之火」，傳說是因為航海家經過海島時，見到森林中火紅的鳳凰木一片發出驚呼。