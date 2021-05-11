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高雄鳳凰木紅花怒放 街頭即景好好拍

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書
鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書

正值鳳凰花綻放時節，最近行經高雄愛河畔，會發現鳳凰木大爆發盛況，綠意和河景間的紅豔，把高雄街頭點綴得更亮眼。市長陳其邁也在臉書分享美景，火紅鳳凰花與藍天構成一幅幅美麗風景畫。

陳其邁在臉書強打高雄賞花點，包括金澄雙湖、愛河河畔、時代大道、中華一二路、左營翠華路、橋頭區成功南路、甲仙區忠孝路、鳳山水映公園、鳳山公園、前鎮星光水岸公園、鳳山過埤兒童公園等。

來自馬達加斯加的鳳凰木，又被稱為「森林之火」，傳說是因為航海家經過海島時，見到森林中火紅的鳳凰木一片發出驚呼。

高雄市政府表示，今年鳳凰木開得較早，4月初夏已陸續開花，5至7月花期，與學校畢業季相近，也有離別、思念、火熱青春的花語。

鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書
鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書
鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書
鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書
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鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書
鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書
鳳凰花火紅爆花，與藍天相輝映，美景讓人陶醉。圖／翻攝自陳其邁臉書

愛河 陳其邁 中火

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