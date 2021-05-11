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巡高屏溪上游水路 高市府聯手七河局出動空拍機

中央社 / 高雄11日電

高市府聯手水利署開鑿水井，也聯手第七河川局以空拍機巡查高屏溪上游荖濃溪等地表水，接連2天巡查上游河川，盼能尋找水源，盼解旱季之苦。

市府水利局指出，高雄市積極開拓水源，也要確保地表水不流失，都有進入高屏溪集水區內，以能增加高屏溪攔河堰水源，所以與經濟部水利署第七河川局合作巡查水路流向。

10日，2單位透過空拍機掌握荖濃溪水路流向，確保川流有進入高屏溪集水區內。

經濟部水利署第七河川局副局長黃傭評指出，近來高屏溪攔河堰川流量變小，為確保水路沒有中斷，與高市府水利局合作透過空拍機巡查水路。他說，過去發生部份荖濃溪水位變成伏流水，竄流到地下，再於其它河斷出水等情形，所以透過空拍巡查，以掌握高屏溪上游川流情形。

他指出，七河局今天繼續透過空拍機勘查旗山溪、隘寮溪、高樹圳、月眉圳等水路流向，盼能巡查到地表水，如果有水路中斷也會開鑿水路並引水到集水區內。

持續抗旱，高市府和水利署、七河局繼續合作，不僅要開鑿水井，也慎防水路中斷，並巡查地表水，盼能增拓水源。

南水局資訊顯示，高屏溪攔堰今天川流量，每秒4立方公尺，前一日取水量約37萬噸。

空拍機 高屏溪 水利署

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