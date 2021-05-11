屏東兒童青春藝術節暑假登場 早鳥優惠票開賣
屏東縣政府文化處暑假期間舉辦「兒童青春藝術節」，邀請國內8團優秀演藝團隊表演，文化處今天起推出早鳥優惠，任選2檔以上可享7折優惠。
「兒童青春藝術節」7月2日至8月29日在屏東演藝廳及屏東藝術館輪番登場，國內8團優秀演藝團隊將推出涵蓋戲劇、舞蹈、特技及漫才等13檔精彩節目表演。
文化處表示，7月以兒童為主軸，邀請擅長以歌仔戲說故事的風神寶寶兒童劇團演出2021新作「樓桑村那個姓關的－還有那個姓張的跟姓劉的」，如果兒童劇團演出「隱形貓熊在哪裡」，另外還有豆子劇團表演。
8月以青少年為主角，達康.come雙人組升級為無敵「三口組」，以情境短劇、漫才及音樂故事3種喜劇形式展開一連串爆笑對話。
另外，被譽為「台灣版太陽馬戲團」的舞鈴劇場將演出「VALO首部曲－阿米巴」，還有僻室House Peace青春校園喜劇「宿舍房號：8305」及古舞團等演出。
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