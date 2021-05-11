高雄區農業改良場4株新奇蘭花 世界蘭展獲獎

高雄區農業改良場育成屬間雜交新奇蘭花，參加世界3大蘭展之1「線上世界蘭展 2021 Virtual WOC」蘭花個體競賽，其中4株花姿優美新奇蘭花獲5個獎項。

高雄區農改場獲獎蘭花其中之1的狐狸尾蘭和蝴蝶蘭交配後裔「香水女孩」獲其他蘭屬（D組）第2獎及銀牌獎，農改場表示，「香水女孩」承襲狐狸尾蘭香氣、多花梗及多花特性，又兼具蝴蝶蘭大花性狀，花瓣白色高雅，花朵數多且香氣迷人，花姿優美。

另外，農改場表示，獲銀牌獎「香水精靈」，花朵為白底帶桃紅色點斑，具多梗及多花特性，香味濃郁；榮獲銅牌獎「龍魅力」由有日本蝴蝶蘭之稱名護蘭與狐狸尾蘭雜交後代，具香氣及迷人斑紋。

農改場指出，還有獲銅牌獎萬代蝶蘭「橘色甜心」為萬代蘭和蝴蝶蘭雜交後裔，花朵數多且分枝性佳，紅色線條襯上金橘色花瓣，帶出華麗層次感。

高雄區農業改良場長戴順發表示，蝴蝶蘭為台灣外銷旗艦農產品，為確保台灣蝴蝶蘭產業發展關鍵競爭力，高雄場建立蘭花雜交育種技術平台，協助蘭花業者克服蝴蝶蘭與其他蘭花屬間雜交及蝴蝶蘭不同品種間雜交障礙，有利於提升台灣蝴蝶蘭育種技術。

農改場表示，世界蘭展每3年舉辦1次，可說是蘭花界奧林匹克，台灣歷經10餘年爭取，終於獲得第23屆舉辦權；雖因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響延辦，但今年改採線上展覽模式進行。

農改場表示，今年世界蘭展透過「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，以線上競賽及評審、數位展覽及線上會議等形式，突破時間與地域框架，廣泛分享蘭花視覺盛宴，4月24日至6月30日線上舉辦，有1000多株蘭花參賽。