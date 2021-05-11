曾挺大肚到府為植物人泡澡 20年護理師：這就是使命感

明天是護理師節，創世基隆院獻上康乃馨給每一位護理師，感謝她們辛苦照料每位植物人。創世基隆安養院護理長李淑婷，從事護理工作近20年，曾擔任過醫院加護病房護理師及居家護理師，她回憶，6年來讓印象最深刻的是，她在懷孕時雖然挺著大肚子到植物人家中原床泡澡服務，「這就是護理師的使命感」。

創世基隆院目前安養53位清寒植物人，到宅服務個案有85個家庭，每位植物人都靠護理師每日辛苦照料、悉心呵護，每位背後也有故事。

創世基隆安養院護理長李淑婷，從事護理工作近20年，曾擔任過醫院加護病房護理師及居家護理師，自2014年進入創世逾6年。她分享說，與過去經驗最大差別，在於與家屬的互動，在醫院病患入出院流動快，與病患或家屬較少有交集。

「每位植物人背後都有許多不為人知的辛酸」李淑婷說，但在創世不同，植物人長住於安養院內，且每位護理師與植物人及家屬長時間相處，建立起革命的感情，有著深厚情感連結，雖然植物人不能說話，但是可以感受到就像家人般的心情。

李淑婷說，她印象最深刻的是，有次懷孕時挺著雙胞胎大肚子，仍持續到植物人家中服務。有次已和家屬約定好服務時間，但原本要同行的同事及義工，卻臨時有事無法一同前往。猶豫著是否取消約定。

她表示，一想到家屬在家盼著創世到家服務，及個案泡澡後的清爽舒適，實在不捨得讓他們失望，就挺著大肚子，隻身開車前往植物人家中，協助植物人原床泡澡，「這義無反顧的精神，是身為護理師使命感」。

護理師總是在工作中默默的為植物人們付出，創世基隆院目前安養53位清寒植物人，到宅服務個案有85個家庭。每位植物人每月照護經費需4至6萬元。如今疫情未停，創世基金會推動尋找365位溫柔鬥士守護者，每月支持1650幫助植物人一日安養經費，詳情請洽愛心專線（02）24214738轉溫柔小組。