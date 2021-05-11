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屏東兒童青春藝術節將登場 早鳥優惠開心FUN暑假

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「兒童青春藝術節」 7月2日至8月29日在屏東演藝廳及屏東藝術館輪番登場，如果兒童劇團受邀演出。記者潘欣中／翻攝
「兒童青春藝術節」 7月2日至8月29日在屏東演藝廳及屏東藝術館輪番登場，如果兒童劇團受邀演出。記者潘欣中／翻攝

專屬兒童青少年的夏日藝文節慶「兒童青春藝術節」，7月2日至8月29日在屏東演藝廳及屏東藝術館輪番登場，邀請8團國內優秀演藝團隊，涵蓋戲劇、舞蹈、特技、漫才等13檔精彩節目，今天起推出早鳥優惠，任選兩檔以上可享7折優惠，陪伴大小朋友一起開心FUN暑假。

縣府文化處表示，歷時1年整建，屏東藝術館即將在5月重新開館，今年在節目規畫上將更多元豐富，7月開始以兒童作為主軸，邀請擅長以歌仔戲說故事的風神寶寶兒童劇團，演出2021新作《樓桑村那個姓關的─還有那個姓張的跟姓劉的》、以及堅持給孩子最好故事的如果兒童劇團《隱形貓熊在哪裡》，另外還有長年深耕高雄的豆子劇團、擅長帶給觀眾充滿魔幻與想像空間的嚐劇場，用最歡樂有趣的戲劇演出，融入自然環境、生命尊重等時事關懷議題，達到寓教於樂的意義。

8月則以青少年為主角，達康.come雙人組升級為無敵《三口組》，以情境短劇、漫才及音樂故事三種喜劇形式展開一連串爆笑對話，「台灣版的太陽馬戲團」舞鈴劇場，帶來媲美百老匯音樂劇的演出《VALO首部曲-阿米巴》，還有僻室 House Peace青春校園喜劇《宿舍房號：8305》，以及古舞團全新製作《三種追尋》Chance Change Challenge等演出，期吸引更多青少年走進劇場，探索發掘自我，透過藝術啟發想像力與創造力。

文化處說，屏東兒童青春藝術節全系列節目今天中午12時於OPENTIX兩廳院文化生活啟售，凡購買任二檔售票節目以上，可享7折優惠，屏東藝遊卡會員購買任一檔次即可享75折優惠。更多相關活動及購票優惠請上文化處官網查詢

「兒童青春藝術節」 7月2日至8月29日在屏東演藝廳及屏東藝術館輪番登場，嚐劇場受邀演出。記者潘欣中／翻攝
「兒童青春藝術節」 7月2日至8月29日在屏東演藝廳及屏東藝術館輪番登場，嚐劇場受邀演出。記者潘欣中／翻攝

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