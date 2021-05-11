高市凌晨彌漫疑燃燒物異味 環保局追查工業區

高雄市小港、鳳山等區今天凌晨飄散疑似燃燒塑膠異味，民眾陸續通報，高雄市環保局微型感測器的監測資料也一度飆高，環保局隨風向一路追查，今天還要續查重點工業區。

環保局指出，今天凌晨20分許，高市府1999專線陸續接獲民眾通報，指稱小港區漢民路漢民國小、青山街93巷與宏平路附近一帶，空氣中彌漫化學、燃燒塑膠異味等情形；後來有民眾反映鳳山、三民、前鎮區也有惡臭異味等。

環保局環境稽查科觀測微型感測器監測資料發現，從大寮、林園交界處出現異常高值，且細懸浮微粒（PM2.5）數值也飆升，立即擴大稽查，針對可能的工廠運作追查是否有不當排放，也查詢是否有火警等通報。

環保局表示，從微型感測器監測資料發現大寮、林園區交界處數值異常，且有隨著風向往西偏北方向移動等情形，環保局隨風向一路追查空氣異味，並掌握清晨2時30分許監測值下降並趨於正常。

高市府同步於清晨透過「高雄一百」網路社群說明，有關市民反映氣味異常，經檢視環保局微型感測資料顯示是由大寮區向西偏北擴散，而大寮、林園的高值已逐漸下降，環保局全力查察異味。

環保局上午指出，稽查人員連同空污小組、重點工業區計畫人員同步前往大發、林園及臨海工業區查察，除監測外並進入鋼鐵廠查察，都無發現異常排放情形，今天會將持續查察大發、林園及臨海工業區工廠運作情形。