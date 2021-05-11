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凌晨1999異味投訴湧入！高市環保局微感監測數據追來源

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局值班人員與空汙小組、重工計畫，查察小港、大發、林園、臨海等地的工廠運作情形。圖/高雄市環保局提供
高雄市環保局值班人員與空汙小組、重工計畫，查察小港、大發、林園、臨海等地的工廠運作情形。圖/高雄市環保局提供

高雄市環保局表示，今天凌晨零時27分起，1999通報小港區漢民路漢民國小、青山街93巷與宏平路附近一帶、中鋼路與沿海二路，空氣中瀰漫不明異味、化學異味及燃燒塑膠異味，隨後鳳山、三民、前鎮區也有民眾通報異味。環保局正追蹤來源。

環保局表示，經觀察微型感測器監測資料，發現從大寮林園交界處出現異常高值，隨著風向往西偏北方向移動，最高監測值出現在小港區茂大街與嘉興街一帶。昨夜至今日凌晨高雄風向以東南風為主，一直到凌晨2點多還有接獲民眾反映異味電話。

環保局值班人員與空汙小組、重工計畫，前往小港區與位於嘉興街協勝發鋼鐵廠查察，沒有發現異常排放情形，今日上午持續查察大發、林園、臨海等地的工廠運作情形。

環保局凌晨致電屏東縣消防局，屏東縣新園鄉昨晚11點20分時有一場汽車工廠火警，今天凌晨2點才撲滅完成。稽查人員正分析昨夜的微感監測數據，以釐清是否受屏東火警影響。

高雄市環保局從微型感測器的監測資料觀察汙染移動方向。圖/高雄市環保局提供
高雄市環保局從微型感測器的監測資料觀察汙染移動方向。圖/高雄市環保局提供

屏東縣

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