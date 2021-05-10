2021自行車旅遊年 十面埋伏邀你一次騎個GO

騎上單車，悠遊在高雄的山海與古城之間！高雄市政府觀光局近期強打「2021高雄十面埋伏單車遊」，宣傳高雄10場主題單車遊程，邀請自行車國手黃亭茵當代言人，號召全台車友及喜愛戶外運動民眾，騎單車細細品味高雄之美。

觀光局表示，高雄十面埋伏單車遊5月16日首場「鳳山藝文綠廊道單車遊」現正報名中，預計從鳳山衛武營都會公園開騎，最終場行經亞洲新灣區，呼應2022台灣燈會在高雄的兩大場地，在騎乘之餘也能對明年台灣燈會有更多期待。另，6月3日世界自行車日將配合交通部全台單車大串連活動，舉辦高雄場挑戰賽，年底配合鐵路綠園道完工，帶領民眾搶先體驗園道風采。

「鳳山藝文綠廊道單車遊」每人費用250元，有團報優惠，6人成團每人100元，包含遊程包、保險、在地美食補給、飲用水、紀念品外，還有iPhone手機可抽，另有活動T恤、特色伴手禮及50元商圈券，物超所值。

觀光局副局長邱俊龍說，「十面埋單車遊」涵蓋十大路線，各有在地特色，「鳳山藝文綠廊道單車遊」與鳳山城文化志工協會、黃埔新村合作。「美濃漂漂河農夫生活單車遊」與獅山社區發展協會結合；最終場「大高雄綠園道單車遊」與多個商圈合作，另有東高雄、岡山、林園、茄萣等地旅遊平台加入，帶領旅客深度探索更多元的高雄。