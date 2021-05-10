金門限定生鮮海帶現採現賣 民眾食在安心

中央社 / 金門縣10日電

金門縣水產試驗所人員今天上午出海採收新鮮海帶，立即運往水試所，下午開賣，每3斤新台幣100元，民眾爭相搶購。民眾說，生鮮海帶乾淨衛生，不擔心食安問題，讓人吃得放心。

水試所海洋課課長李佳發表示，台灣地區只有金門和馬祖因海水溫度較低，適合養殖海帶；尤其金門在農委會漁業署補助和金門縣水試所輔導下，養殖面積更大，可說是全台灣唯一大量生產區。

金門海帶養殖區主要集中在南海岸料羅灣海域，距新湖漁港岸邊只有幾百公尺。李佳發表示，海年12月漁民在海面上架設纜繩，將海帶苗掛在一串一串苗繩上；浮球讓海帶浮在水面上生長，並往下增生。海帶可長可短，平均一條2公尺長。

李佳發說，養殖海帶除了纜繩、錨和海帶苗等費用，無需飼料、水電費，相對成本低廉，是一種友善、低碳的養殖的方法，是值得推廣的產業；尤其海帶行光合作用，把二氧化碳變成有機體，發揮減碳作用；養殖範圍內形同海中森林，魚兒其中優游，可以提供作為環境教育場域。

特別的是，今年溫度較低，海帶生長比以往好，預估全年收成9到10公噸。李佳發表示，前兩年收成的海帶除了生鮮海帶回饋縣民，並供應素食市場；處理後的如海帶絲等透過全聯超市銷售，增加漁民收入。以今年收成概算，平均每個養殖戶可增加50萬元左右收入。

上午，水試三號漁船到料羅海域採收海帶，只見紅色浮球圈成的海面上，一條條熟成的海帶清晰可見；漁民和水試所人員齊力拉起纜繩，一串串海帶浮出水面，立刻切斷苗繩，順利採收一大片海帶。

近一噸重的新鮮海帶在新湖漁港卸貨後，由水試所人火速送往金城鎮水試所，在水池稍事清洗整理後分裝，等待民眾採購。

下午1時30分，生鮮海帶正式開賣。民眾反映海帶新鮮乾淨，每年都要來採購；陳先生一口氣買了9包，李小姐也帶走了5包，她說，水試所的海帶口感鮮脆，熬大骨湯最適合了。

水試所建議民眾，買回去的海帶簡單清洗川燙後，分開包裝置於冷凍庫，可以保存一年，要吃時再拿出來料理，像新鮮的一樣好吃。

金門 生鮮 漁民

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