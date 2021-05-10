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盼汛期發揮功能 高雄岡山五甲尾滯洪池趕10月完工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市辦理岡山五甲尾滯洪池工程，副市長林欽榮等人今前往視察。圖／高雄市水利局提供
高雄市辦理岡山五甲尾滯洪池工程，副市長林欽榮等人今前往視察。圖／高雄市水利局提供

高雄市辦理岡山五甲尾滯洪池工程，副市長林欽榮等人今前往視察，林欽榮指示工程務必加快在今年10月底前完工，讓汛期間能發揮滯洪功能；後續潭底排水及土庫水防道路等工程則要趕在明年底完工，盼完工後減緩岡山嘉興、潭底地區淹水情形。

岡山土庫流域低窪地區常有淹水情形，林欽榮與水利局、議員及里長等人，今視察五甲尾滯洪池工程，目前工程進度已達67%，林欽榮指示工程務必加緊趕工在今年10月底前完工。

林欽榮表示，五甲尾滯洪池工程施工期間要注意人員安全，汛期間發揮40萬噸滯洪功能，搭配五甲尾聯通箱涵進行聯合操作，降低五甲尾排水洪峰水位。另後續潭底排水及土庫水防道路等工程也要趕在明年底完工，預期完工後能減緩岡山嘉興、潭底地區淹水情形。

水利局表示，近年因極端氣候影響，岡山嘉興、潭底地區尚有積淹水情形發生，為改善此一問題，興建五甲尾滯洪池，滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，並陸續爭取總經費9.7億元辦理土庫流域及五甲尾排水等改善，市政府自籌2.5億，水利署補助7.2億。

當地議員及里長建議五甲尾滯洪池除提供滯洪功能外，可增設涼亭及加強綠美化等，成為平時市民休憩場所。林欽榮指示水利局研議辦理，並利用光電板生產純淨無污染的電力，打造為岡山地區多元目標使用空間。

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