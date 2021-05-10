昔心戰喊話現告白 金門青春宣言29日播音牆獻聲

中央社 / 金門縣10日電
長達1個月的金門石蚵小麥文化季預計5月底閉幕，壓軸「青春宣言告白」活動將於29日登場。主辦單位金寧鄉公所10日邀請年輕朋友到北山播音牆前勇敢告白。 中央社
長達1個月的金門石蚵小麥文化季預計5月底閉幕，壓軸「青春宣言告白」活動將於29日登場。主辦單位金寧鄉公所10日邀請年輕朋友到北山播音牆前勇敢告白。 中央社

長達1個月的金門石蚵小麥文化季預計5月底閉幕，壓軸「青春宣言告白」活動將於29日登場。主辦單位金寧鄉公所今天邀請年輕朋友來到北山播音牆前勇敢告白，或是表達感恩。

金寧鄉公所表示，位於金寧鄉北山斷崖上的北山播音牆是金門戰地時期用來喊話、進行「心理戰」的前線，播音牆正面是由48組揚聲器組成的方陣，聲音可傳播25公里。

鄉公所指出，播音牆在戰地時期以國語及閩南語廣播新聞、宣傳、評論、招降等訊息，現已成為知名景點。遊客站在有如蜂巢造型的播音牆旁，或站在斷崖前仰拍播音牆，都是熱門取景方式。

「青春宣言告白」活動將登場，鄉公所今天公開招募學生、社團或社會青年參與，可利用這個難得機會進行愛的告白或是表達感恩，也可以致歉、吐槽或是透露想說的秘密等。

金寧鄉長楊忠俊表示，告白者可以站在高台上大聲吶喊、釋放內心自我，舒展著心懷振臂高呼「我的青春我做主」。告白者可在播音牆前高台，對著大型喇叭高聲說出心裡話，每人限時告白1分鐘，鄉公所會全程錄製參加者吶喊，在鄉公所官網播放。

鄉公所指出，「青春宣言告白」活動原訂22日舉辦，但因當天適逢金門縣迎城隍而順延1週，改到29日下午3時進行。

鄉公所表示，歡迎青年踴躍報名參加告白，限額6人，加油團名額34人。凡參加者將贈送便利商店新台幣200元禮券，額滿為止，若遇大雨將延期舉辦。

金門縣金寧鄉北山斷崖上的北山播音牆，是戰時期用來喊話，進行「心理戰」的前線；金寧鄉公所10日說，29 日將在這裡舉行「青春宣言告白」活動，歡迎報名參加。 中央社
金門縣金寧鄉北山斷崖上的北山播音牆，是戰時期用來喊話，進行「心理戰」的前線；金寧鄉公所10日說，29 日將在這裡舉行「青春宣言告白」活動，歡迎報名參加。 中央社

告白 金門 青年

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