高科大偕航港局打造海事資訊平台 國際無縫接軌

國立高雄科技大學去年11月成立「國際海事公約研究中心」後，今天與交通部航港局簽署合作備忘錄，宣布雙方將建置國家級「國際海事公約資訊平台」，促進國內航運業接軌國際。

高科大上午在旗津校區與航港局簽署合作備忘錄，宣布雙方將建置「國際海事公約資訊平台」，促進國內航運業接軌國際。儀式由航港局長葉協隆及高科大校長楊慶煜代表簽署，海洋委員會主任秘書劉國列、台灣港務公司董事長李賢義、財團法人驗船中心董事長謝謂君，以及高雄市政府海洋局副局長黃登福等60多位產官學界人士與會。典禮結束後與會人員參觀高科大「離岸風電產業海事工程菁英訓練基地」，展現豐沛海事人員專業訓練能量。

楊慶煜說，國內專門從事海洋產業教學的學府不多，但高科大在教學環境、訓練及研究上，都能為國內海事產業有所貢獻。他指出，台灣航運業在世界舉足輕重，但南部培養海事人才的大學僅高科大，這次與航港局合作意義非凡。

葉協隆表示，這次結盟合作，對台灣海運發展及國際接軌上跨出相當重要的一步，身為國家海運監理機關，如何讓台灣的海事管理制度與國際無縫接軌，是航港局責無旁貸的使命。

高科大自民國107年三校（高雄海洋科大、第一科技大學及高雄應用科技大學）合併後，先後建置鐵道技術中心、離岸風電產業人才培訓中心，以及國際海事公約研究中心，透過資源整合及優勢互補，發揮「一加一加一大於三」資源整合綜效，具有更強大研究能量，提供產業界、政府部門全方位解決方案。期待儘快能和高科大展開實質交流合作，加速建構更即時、完整國際海事公約資訊平台，以因應快速變化及多元發展全球海運發展趨勢。

高科大去年11月在楠梓校區成立「國際海事公約研究中心」，加強掌握並瞭解各項國際公約，並作為國內制定法規及人員訓練標準的參考依據，至今累積75G、150萬頁資料量。這次建立資訊平台，將結合智慧搜尋，協助航運業掌握國際趨勢，並走向產業尖端。