屏東縣環保局搬家了 生態節能大樓黃金綠建築啟用

屏東縣環保局搬新家，屏東縣環保局從1988年成立之至今，從租用舊酒廠到就衛生局廳舍，44年來沒有自己辦公大樓，頂樓還是鐵皮屋，工作環境不理想，民眾出入洽公不方便，屏東縣府解決環保局廳舍問題，籌措經費覓地規畫新大樓，今天正式啟用，是全台第一座黃金級綠建築環保局。

屏東縣環保局指出，生態節能大樓不到2年完工，建築結合屏東美學，外觀設計源自大武山，地上5層、地下1層，結合陽光、空氣、水，加強通風、植栽，更在周邊提供最大開放空間給民眾使用。

屏東縣長潘孟安說，環保局是屏東推動節能、綠能先鋒，須以身作則，新大樓符合「生物多樣性」、「綠化量」、「基地保水」、「日常節能」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「室內環境」、「水資源」及「汙水及垃圾改善」等9大指標，是全國第一座黃金級綠建築的環保局，同步接軌國際規範；興建總經費1億7千萬。

潘孟安說，3年多前視察環保局業務，驚覺「環保局怎麼那麼簡陋？」同仁在擁擠老舊建築物（原衛生局廳舍）內辦公，走道放滿檔案鐵櫃，特別指示籌措經費承諾給洽公民眾及環保局同仁有一個全新辦公廳舍。