彌陀公共托育家園開幕 招收北高雄沿海2歲以下嬰幼兒

台灣面臨少子化危機，高雄市府推動各項育兒資源。彌陀社區公共托育家園今天上午開幕，可招收2歲以下嬰幼兒12人，每月收費1萬3000元，另可申請公共化托育費。市府社會局表示，高市已完成27處公共托育家園，明年度目標是希望達到51處。

今天上午，市府祕書長楊明州、社會局長謝琍琍、市議員黃秋媖等人共同剪綵揭幕，「草莓妹1號」育兒資源服務車也開抵現場，多位社區家長帶著小朋友參觀托育家園。

高市府社會局指出，彌陀公共托育家園委託台南市繻愛希望教育關懷協會辦理，一樓是育兒資源中心，內有豐富的親子教具，社區家長及祖父母能帶小孩來此遊玩。