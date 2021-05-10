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彌陀公共托育家園開幕 招收北高雄沿海2歲以下嬰幼兒

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
彌陀社區公共托育家園今天上午剪綵啟用，可招收2歲以下嬰幼兒12人。圖／高市社會局提供
彌陀社區公共托育家園今天上午剪綵啟用，可招收2歲以下嬰幼兒12人。圖／高市社會局提供

台灣面臨少子化危機，高雄市府推動各項育兒資源。彌陀社區公共托育家園今天上午開幕，可招收2歲以下嬰幼兒12人，每月收費1萬3000元，另可申請公共化托育費。市府社會局表示，高市已完成27處公共托育家園，明年度目標是希望達到51處。

今天上午，市府祕書長楊明州、社會局長謝琍琍、市議員黃秋媖等人共同剪綵揭幕，「草莓妹1號」育兒資源服務車也開抵現場，多位社區家長帶著小朋友參觀托育家園。

高市府社會局指出，彌陀公共托育家園委託台南市繻愛希望教育關懷協會辦理，一樓是育兒資源中心，內有豐富的親子教具，社區家長及祖父母能帶小孩來此遊玩。

公共托育家園收費部分，一般市民月費1萬3000元、中低收入戶9000元，此外，托育家園不收註冊費，家長也可申請公共化托育費用補助（每月3000元），洽詢電話為（07）6107025。

彌陀社區公共托育家園一樓是育兒資源中心，家長可帶小孩來使用空間。圖／高市社會局提供
彌陀社區公共托育家園一樓是育兒資源中心，家長可帶小孩來使用空間。圖／高市社會局提供

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