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青創補助餐飲業占4成 議員質疑不符產業發展方向

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林智鴻指出，市府主推5G AIoT（人工智慧物聯網）等高科技產業投資，市場行情與理想距離很大。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林智鴻指出，市府主推5G AIoT（人工智慧物聯網）等高科技產業投資，市場行情與理想距離很大。記者徐白櫻／翻攝

高雄市政府青創貸款執行率全國最高，但根據補助類別分析，餐飲業比率44％、服務業31％居次，其餘資訊與製造業都不到5％。高市議員林智鴻指出，市府主推5G AIoT（人工智慧物聯網）等高科技產業投資，市場行情與理想距離很大。青年局表示，青年貸款與補助不分業別，另針對5G  AIoT提出租金補助，也推動「大實習計畫」協助大學生與產業接軌。

高市議會第三屆第五次定期大會今早進行財政部門業務報告。市議員林智鴻指出，從去年8月至今年4月，高雄市的青創貸款件數與金額都是全國最高，比北市、新北市都來得好，但根據高市青創補助類別來分析，資訊業3％、零售業18％、餐飲食品業44％、服務業31％、製造業4％，受理325家，共計4千萬元。

林智鴻說，市長陳其邁大喊5G AIoT等資訊、高科技投資方向與目標，但市場行情還是以餐飲為主，市場的創業行情與理想距離很大；應與大學相關科系有更多嫁接與接軌，應提出KPI報告及訂定ROI目標，以符合高雄市整體產經方向應有的具體目標。

青年局長張以理指出，現行的青創貸款或補助不分業別，盡可能補助青年任何需要，另有透過青創基金補助5G AIoT園區租金，至於嫁接主要放在「大實習計畫」，透過更多在地科技與傳產加入平台，讓年輕人提早認識，透過青創貸款與相關補助提高年輕人創業成功率，進而降低失業率。

另位議員童燕珍則質疑，高市青諮委員不透明，僅開會流於形式，4個月才開一次會太久，青年局辦單身聯誼，補助社團活動、闖關活動、設計展等項目，青年局長感覺比較像公關公司負責人，無助創造就業機會吸引北漂青年。張以理表示，青諮會上月有開會，開會時間會更密集。

高市議員童燕珍質疑，高市青諮委員不透明，僅開會流於形式。記者徐白櫻／翻攝
高市議員童燕珍質疑，高市青諮委員不透明，僅開會流於形式。記者徐白櫻／翻攝

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