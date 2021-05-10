中國休漁期陸船頻越界 澎湖海巡10天扣4艘

中國海洋伏季休漁期，各種漁船紛紛越界，澎湖海巡隊昨天再查扣一艘「無船名」漁船，船上有漁獲20公斤，所幸未發現有豬、牛肉等，人船一併押返留置查處，10天內查獲4艘越界船隻。

澎湖海巡隊在中國宣布5月1日起海洋伏季休漁期，短短10天內，先後查獲有陸籍海釣船「發燒友」、「粵南澳漁31030」與「順興666號」物資運補船和無船名漁船等4艘船隻，查扣越界的數量比平時還多。

澎湖海巡隊所屬3539巡防艇昨天在在執行護永專案威力掃蕩勤務時，在澎湖草嶼西南20浬發現這艘「無船名」漁船越界進入我國限制水域，立即廣播3次命令配合受檢，陸船仍拒絕停船受檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢，並押返馬公留置調查。

澎湖海巡發現船上只有船長及船員等3人，漁獲約20公斤，船上無牛、豬肉相關製品，船員均無發燒情形，衛生局及防疫檢疫局人員則進行陸船消毒與船員檢疫措施，防堵疫情流入。