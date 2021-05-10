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清潔大廠老董大力支持 採用各地小農研發新產品

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
清潔大廠老董王高榮支持小農，採用各地小農作物研發新產品。記者周宗禎／攝影
清潔大廠老董王高榮支持小農，採用各地小農作物研發新產品。記者周宗禎／攝影

近年不少外出工作青年返鄉務農；不過許多所謂的新農人都是小農、雖自食其力但收入微薄；清潔用品大廠無患子生技公司老董王高榮見許多小農因收成缺乏通路、只能苦撐，要求研發部門區隔現有產品，開發採用小農作物的新品牌，推出「耕心田」系列洗髮及精油產品，在連鎖藥妝店上架，希望「用心耕田」的小農能有較高收益。

耕心田原料強調取自年輕一代回歸在地的小農收成，檸檬、佛手柑、薄荷、甜橙等提煉精油， 使用屏東三地門賽嘉部落契作的紅藜麥、卑南老薑等製作新產品「洗澡水」、「洗頭水」，這些原住民傳統作物含天然皂素、內含高含量蛋白質、抗氧化酵素、氨基酸，適合做成清潔用品；王高容表示，傳統自然農耕收成結合現代萃取技術，產品都有生產履歷都能朔源，希望與各地小農們共創雙贏。

王高榮說，老家附近就有許多年輕人返鄉守著父母的農地，努力找出路，為了支持這些小農，讓他們的用心耕作能有較好行銷通路、提高附加價值與收入，請研發部門採用小農產品可行性，最後成功開發，且走較高價路線，與自家原有暢銷產品區隔、凸顯價值，希望「耕心田」系列能增加小農收益。

王高榮指出，紅藜、老薑等地原住民傳統作物，他支持研發人員「以頭皮為土壤，毛囊是樹苗」的發想理念，去除清潔用品複雜的化學成分，採用天然成分來製作，雖然產量可能較少，但單價較高，一樣能夠創造農民收益。

清潔大廠老董王高榮支持小農，採用各地小農作物研發新產品。記者周宗禎／攝影
清潔大廠老董王高榮支持小農，採用各地小農作物研發新產品。記者周宗禎／攝影

原住民 屏東 農民

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