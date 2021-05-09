輕軌大順一路段動工 路口架設透空圍籬

中央社 / 高雄9日電

高雄環狀輕軌大順一路段2日動工，經過一個星期的架設，捷運局今天完成龍勝路至龍德路段工區路口透空式圍籬的架設，以提高路口轉彎車輛視線的穿透性。

輕軌大順路段的爭議排除，統包商工程團隊2日進場動工並施設圍籬，捷運局指出，為確保讓路口轉彎車輛能有更好的視線，工區路口兩側已完成透空式圍籬，讓用路行車或穿越路口的行人視線可以穿透，提高安全性；至於工程期間造成的不便，請用路人放慢速率並遵從導引，體諒施工期間的不便。

另外，捷運局指出，大順路段的龍勝路至博愛路已取消路邊兩側汽、機車停車格位，提醒民眾如有停車需求可至周邊路外替代停車場，如龍華國小停車場等，機車可停放至橫向道路新劃設的機車格位。

施工區工程將進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施做，後續路段施工順序採街廓區間圍設施工，並依工序逐漸架設圍籬至博愛路段。

為免大順路因施工造成不便，捷運局建議施工期間可多利用鄰近南北向替代道路，例如中華路、博愛路、民族路，東西向替代道路，例如大中路、明誠路等提早改道，以疏解大順路段的車流。

高雄輕軌路網已從C32凱旋公園站經C1籬仔內站行駛到C17鼓山區公所站，市府規劃預計明年10月讓輕軌行駛到C24站的博愛路口。

高雄輕軌

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