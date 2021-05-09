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梅雨還不來 高雄稻作進入收割期可日援20萬噸用水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄一期稻作即將進入收割期，無須再引水灌溉。記者徐白櫻／翻攝
高雄一期稻作即將進入收割期，無須再引水灌溉。記者徐白櫻／翻攝

高雄水情處於橙色燈號超過一個月，高屏溪是大高雄用水重要來源，上波雨勢中，川流量上升至6.3cms（立方公尺／秒），不過降雨量不夠多，今天又下降至4cms。南區水資源局指出，上波降雨助益有限，所幸高雄一期稻作灌溉接近尾聲，5月20日之後，每日可撥增20萬噸農業用水挹注民生使用。

水情嚴峻，大高雄地區4月1日起進入橙色燈號，24小時減量供水。近日時序進入汛期，高市府水利局展開防汛整備會議，山區居民也陸續進行土石流自主防災訓練，不過各地降雨有限，水情仍不樂觀。

高雄市民生用水主要取自高屏溪攔河堰，上月溪床乾涸，川流量一度下降至3.8 cms，上月底出現首波降雨，川流量回升至6.3cms，近日又逐日往下掉，直至今天下午，降至4cms。

南水局指出，高市府與水利署合力開鑿抗旱水井， 第二階段水井會在5月底完成，雖然上波雨勢對幫助有限，但在水井挹注下，高雄水情不會進一步惡化。此外，高雄農業灌溉用水進入尾聲，5月20日起，農田水利署高雄管理處每日可增援20萬噸用水，同樣送往澄清湖儲存。高雄管理處長呂文豪指出，今年水情嚴峻，二期稻作灌溉期可能會從6月中旬延後至7月初，定會兼顧農民用水需求。

水利署 高屏溪 抗旱

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