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日本平價服飾店開張 捷運南岡山站形成新生活圈

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
捷運南岡山站前的UNIQLO開張，此處分店面積是全高雄最大，新開幕吸引不少消費者朝聖。圖／業者提供
捷運南岡山站前的UNIQLO開張，此處分店面積是全高雄最大，新開幕吸引不少消費者朝聖。圖／業者提供

繼高雄捷運大魯閣草衙道開發案後，高捷北機廠（南岡山站）開發案的第一處商場7日開張，開幕以來生意興隆，一早就有人逛街購物。市府經發局指出，市府、捷運公司與業者共同開發，另有高醫岡山醫院、秀泰生活岡山店施工中，年底過後陸續開幕。北高雄居民歡呼，以後逛街不用去市區，生活便利許多。

107年8月，高市府與達麗米樂、高雄捷運公司簽署「高雄捷運北機廠開發用地土地租賃及開發契約書」，以營造複合式休閒娛樂購物廣場計畫為主，共同開發高捷北機廠（高捷紅線R24南岡山站）站前9.4公頃土地。

國際平價連鎖服飾店UNIQLO最早營運，404坪的寬敞店面是高雄第7家店舖，全高雄最大。業者強調，店內採用日本進口的PVC地板與新式貨架，另設計環保LED燈與太陽能發電板屋頂，消費者不出國也能享受日本舒適購物空間。

北機廠開發案項目多元，選擇與捷運南岡山站共構的高雄醫學大學附設岡山醫院已經動工，正對面的秀泰生活岡山店也在興建中，預計年底完工。高醫指出，岡山醫院規畫500床，可望在民國112年完工，預期可創造上千個以上就業機會。

在地居民說，以前逛街要到高雄或台南市區，高速公路常塞車，服飾店開幕振奮人心，期待另個大型商場快點開幕，日後逛街購物比較方便。

橋頭科學園區開始招商，市長陳其邁日前高喊要讓「岡山人口破十萬人」。經發局指出，岡山向來是北高雄居民生活重心，離楠梓、左營有一段距離，北機廠開發案讓商圈往北移，另有橋科等利多因素也帶動商業與房市熱絡，北高雄形成新生活圈。

來自日本的平價連鎖服飾店率先開張，開幕前三天早上8點開門營業，停車場就已經快客滿。記者徐白櫻／攝影
來自日本的平價連鎖服飾店率先開張，開幕前三天早上8點開門營業，停車場就已經快客滿。記者徐白櫻／攝影
高雄市府與業者合作高雄捷運紅線南岡山站，與捷運站共構的高醫岡山醫院（圖左）與站前購物商場（圖右）正在施工中。記者徐白櫻／攝影
高雄市府與業者合作高雄捷運紅線南岡山站，與捷運站共構的高醫岡山醫院（圖左）與站前購物商場（圖右）正在施工中。記者徐白櫻／攝影

岡山 捷運 UNIQLO

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