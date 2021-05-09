到外縣市比賽住宿補助500元 議員為小選手抱屈

體育署舉辦的國小籃球聯賽（EBL）今天在台北開打，高雄市有多支隊伍參賽，教育局能提供的交通費、膳食費用、住宿費有限，選手代表家鄉征戰，家長平均一天要負擔1000元，市議員簡煥宗說，並非每個家庭都能支應這些額外支出，可能會影響選手參加比賽意願，教育單位要趕快拿出對策，選手到外縣市參賽補助費用應該調整，提供基層運動員更有力的支持。

簡煥宗指出，小選手代表學校到外縣市參賽是美事一樁，教育局有提供相關補助，卻給的不切實際。根據「高雄市高級中等以下學校運動團隊參加國內競賽補助辦法」，交通費用補助是以台鐵自強號計算，高雄往返台北的兒童票價為844元，高鐵高雄往返台北的兒童票價為1450元，兩者車程差將近2倍以上，若要省錢搭火車，舟車勞頓勢必造成體力耗損，搭高鐵就必須自己貼一些費用。

住宿費用部分，教育局補助一日500元，若是入住價格實惠的台北教師會館，一般人住4人房要2800元至3200元不等，換算下來費用同樣超過標準。膳食費用補助一日210元，換算平均一餐70元，簡煥宗說，高雄一般排骨便當要75元，在台北最便宜約85元，「一日210元膳食費，在台北到底能吃到怎樣的餐點？」

簡煥宗指出，教育局的補助只有從高雄到外縣市的路程，不包含往返住宿地點以及比賽場地之間的交通費，所有因球賽衍生的費用只能由團隊或學生自行吸收。

國小籃球聯賽（EBL）賽事從5月9日持續至5月16日，簡煥宗說，若出賽8天，費用可觀，選手平均每天要自行負擔1千元，並非每個家庭都能支應這筆額外支出，恐影響選手參加比賽意願。

高雄市教育局主祕吳文靜回應，高雄市高中以下學校體育團隊到外縣市參賽補助，是依據「高雄市高級中等以下學校運動團隊參加國內競賽補助辦法」辦理，採部分補助經費。為了照顧參賽學生，教育局參考其他縣市相關補助辦法，107年修訂辦法調高國內競賽補助標準，交通費由「莒光號」調整為「自強號」，學生住宿費由每日350元調整為500元。

高雄市教育局110年度編列國內競賽補助經費為873萬元，吳文靜說，議員的出發點是為了選手出去參賽時能有更好的照顧，教育局將持續爭取增加預算檢討補助額度，以加強照顧基層選手。

簡煥宗提到，陳菊市長任內2018年2月成立「運動發展局」，並成立「運動發展基金」，要帶動高雄市的體育發展。簡煥宗指出，運動發展基金目前補助參賽費用的對象，是以大專院校學生以及出社會的體育選手為主，對於的基層運動選手相對而言沒有受到照顧，較為可惜。希望市府能看到基層選手碰到的困境，能針對相關的補助標準研議調整，運動發展基金應更全面支持基層運動員。