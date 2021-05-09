母親節謝師恩 李明輝心繫半世紀的師生情有機會道謝

元富證券公司總經理李明輝自幼家貧，就讀高雄市岡山後紅國小時期學業落後，當年導師陳瑞柳用愛心教導學生，義務課後輔導學業落後學生。李明輝事業有成，內心一直對師長關愛念念不忘，在母親節前夕返校頒發獎學金，並親口向陳瑞柳與母校感謝栽培與照顧之恩，場面感人。

李明輝是後紅國小第四屆畢業校友，今年67歲，在金融界擁有一片天。校方指出，李明輝事業有成，105年捐款成立獎助學金提攜母校學弟妹，每學期頒發獎學金照顧學弟妹，迄今已幫助68人。

校長薛芳明指出，李明輝定居北部工作繁忙，今年母親節前夕終於有機會返校頒發獎學金，聽聞李對當年的導師感念在心，特地找尋他在3、4年級的導師陳瑞柳返校團聚，本月7日，學校舉辦母親節活動，師生相隔半世紀重逢，心情十分激動。

陳瑞柳說，民國54年擔任李明輝班導師，她對李明輝印象深刻，因為她當年要求班上3位課業落後同學到家裡輔導課業，李雖然家境不好卻很用功，多年後重逢，看見李事業成功、熱心公益，她內心也很感動。