證券公司總經理幼家貧受扶助 事業有成回饋母校學弟妹

元富證券公司總經理李明輝是高雄岡山區後紅國小校友，因國小時家貧，課業落後，導師非但沒有放棄，還多次跑到家中指導他的課業。事業有成後，李明輝於2016年捐款成立獎助學金，至今已幫助68名學弟妹。後紅國小日前舉辦母親節活動，李特別返校頒發獎助學金，也與導師相見歡，感謝學校與老師對自己的栽培。

李明輝是後紅國小第四屆畢業校友，感念當時學校及師長認真教導，所以抱持飲水思源的感恩之心，支持學弟妹能夠勤奮向學，7日返回母校。他表示，很高興能夠回到母校，為優秀學弟妹們頒獎。李明輝當年導師陳瑞柳，則代表學校致贈感謝狀，感謝學生善舉。師生再見已白頭，溫馨相見話當年。

陳瑞柳已退休，她說對李明輝印象還很深刻，民國54年執教李明輝這班，知道他家境不好，但用功努力，如今重逢，事業成功，好善公益令老師很感動。希望他的善舉能影響更多人，一起幫助更多需要的學生，讓社會祥和傳遞正能量。

校長薛芳明也鼓勵獲頒獎助學金的小朋友，大家畢業後到了社會，如果經濟能力變得比較好，有能力幫助別人時，也要回來跟他們一樣，一定也會樂於行動。從受助到助人，形成善的循環。