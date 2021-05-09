運用大數據協助管理 高雄YouBike2.0年底突破千站

高雄YouBike2.0現有931處場站，正持續擴張，預計今年底突破千站目標。目前車輛總數有8960輛，以通勤、通學族使用者多，周末切換為「觀光休閒模式」，前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元，使用一卡通轉乘大眾運輸還有轉乘優惠，經濟實惠頗受青睞。

高雄市交通局運輸設施科長李國正表示，場站設置規畫朝更近、更密、更方便方向前進，地點以公有地為主，要有適當腹地，設站前經過市場需求評估、會勘。場站維運透過大數據來幫忙，例如不少雄女學生搭捷運在中央公園站下車，再轉換用YouBike2.0單車接駁到學校附近的站還車，工作人員會依據需求，及時補足單車輛，放學時段，需求方向相反，工作人員也會及早因應，滿足使用者需求，創造多贏。

高雄市交通局表示，市府和微笑單車團隊攜手合作約10個月，在各交通節點、學校、商圈等處，已完成設置931處YouBike2.0場站，提供8960輛公共自行車為市民、遊客服務，使用者日增。