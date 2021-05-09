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母親節潘母現聲 潘孟安：不要已讀不回阿母LINE
今天是母親節，屏東縣長潘孟安在臉書放上母親節影片，影片中潘孟安的媽媽潘林美鳳也現「聲」，電話表達對兒子的關心與叮嚀，潘孟安說，「你會不會常忽略阿母的LINE，或忘了回阿母的電話？」提醒大家「不要已讀不回阿母的LINE，更不要已讀不回阿母的愛，要常常對阿母說愛！」
潘孟安的母親80多歲潘林美鳳平常打電話跟兒子聯繫，潘孟安因公務繁忙，較少回去，大多跑行程有路過車城回家吃飯。影片中透過大家熟悉的通訊軟體傳LINE意象，提醒大家，不要忽略對母親的叮嚀。
影片中也不忘行銷屏東各式水果，搭配屏東推出公益水果口罩。潘孟安說，你會不會常常忽略阿母的LINE，或忘了阿母的電話，其實阿母對我們的愛，表現在行動上，阿母寄來的水果就知道有一種餓，叫媽媽覺得你很餓，更有一種關心是媽媽從小都默默守護你，不要已讀不回阿母的LINE，更不要已讀不回阿母的愛，要常常對阿母說愛。
潘孟安說，「今年母親節，換我們削屏東水果給阿母吃」，大聲的跟阿母說「阿母我愛你」。潘孟安的媽媽也不忘回「孟安啊，我也愛你，呵呵～」。
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