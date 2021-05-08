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客家女兒朱海君為慢飛天使獻聲 「望你健康、活潑」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
歌手朱海君受邀參加伊甸基金會主辦的慈善音樂會，在台上與慢飛天使家庭合唱。圖／伊甸基金會提供
歌手朱海君受邀參加伊甸基金會主辦的慈善音樂會，在台上與慢飛天使家庭合唱。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會今天下午在中山大學舉辦「2021相信有愛慢飛無礙」慈善音樂會，來自高雄美濃的客家女兒朱海君受邀獻唱，她以母親角色和慢飛天使家庭合唱「心肝寶貝」等歌謠，透過音樂傳遞溫柔正能量。

「相信有愛、慢飛無礙」音樂會連續舉辦6年，去年因疫情關係停辦，今年再度登場，規畫范德騰、許哲誠雙鋼琴說唱音樂會，兩人帶來巴哈、韓德爾、貝多芬、蕭邦等人創作名曲，另邀請台語歌手朱海君演唱拿手歌曲。

朱海君在台上分享說，她不僅是歌手，也是一個6歲小孩的媽媽，每個小孩都是父母的心肝寶貝，盼以自身力量替每個慢飛天使家庭注入正能量。

伊甸基金會指出，伊甸推動南區發展遲緩兒早期療育服務邁入25週年，每年服務約2萬名發展遲緩兒，提供日托、時段療育、到宅療育、社區融合、偏鄉療育據點等服務，邀請社會大眾加入「弱勢兒童服務計畫」。

音樂會 疫情 中山大學

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