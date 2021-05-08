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水土保持月啟動 系列活動科工館開跑

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影

行政院農業委員會水土保持局為宣傳國人水土保持與防災知識，今天在高雄科工館邀請全國水土保持宣導推動夥伴齊聚一堂，各機關展現多年來開發的水土保持宣導教具，以聯展的方式宣告水土保持月正式啟動，並公布全國超過50場水土保持大型宣導活動時間地點，邀請全國各地民眾一同來響應，學習水土保持知識。

水土保持局長李鎮洋表示，現今科技發達，虛擬實境及智慧型手機遊戲已是主流趨勢，水土保持局近年也因應這樣的趨勢，結合VR、AR等技術，開發「水保之戰---拯救小涵」AR擴增實境遊戲及桃園龍潭三水水土保持戶外教室的360度VR虛擬實境影片體驗，以虛實整合的方式介紹水土保持及防災知識，而明天就是母親節，大地是萬物之母，因此水土保持局訂定每年的5月為「水土保持月」，希望在防汛期即將開始之時，喚醒民眾重視水土保持，珍惜水土資源，將大家對母親的敬愛，轉換成愛山護土的大愛，善待萬物之母，讓母愛能擴大綿延下去。

行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影
行政院水土保持局今天在高雄科工館以虛實整合的方式向民眾介紹水土保持及防災知識，希望大家能愛護水資源。記者劉學聖／攝影

行政院 擴增實境 母親節

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