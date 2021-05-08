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水土保持月啟動 系列活動科工館開跑
行政院農業委員會水土保持局為宣傳國人水土保持與防災知識，今天在高雄科工館邀請全國水土保持宣導推動夥伴齊聚一堂，各機關展現多年來開發的水土保持宣導教具，以聯展的方式宣告水土保持月正式啟動，並公布全國超過50場水土保持大型宣導活動時間地點，邀請全國各地民眾一同來響應，學習水土保持知識。
水土保持局長李鎮洋表示，現今科技發達，虛擬實境及智慧型手機遊戲已是主流趨勢，水土保持局近年也因應這樣的趨勢，結合VR、AR等技術，開發「水保之戰---拯救小涵」AR擴增實境遊戲及桃園龍潭三水水土保持戶外教室的360度VR虛擬實境影片體驗，以虛實整合的方式介紹水土保持及防災知識，而明天就是母親節，大地是萬物之母，因此水土保持局訂定每年的5月為「水土保持月」，希望在防汛期即將開始之時，喚醒民眾重視水土保持，珍惜水土資源，將大家對母親的敬愛，轉換成愛山護土的大愛，善待萬物之母，讓母愛能擴大綿延下去。
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