金門又傳祖墳遭破壞 盧氏明代祖墳遭開挖耆老痛罵可惡

挖人祖墳，實在太可惡！金門縣金城鎮賢聚村盧氏宗親會理事長盧懐琪等人近期獲報，位於夏墅村60號旁的明朝盧若騰族系古墓遭到破壞，盧氏宗親會今天召開臨時會，邀請20多位宗親族老到現場實勘，大家看到有300多年歷史的祖墳整個被破壞殆盡，不少人都紅了眼眶，還有人氣憤的大罵「這根本是盜墓，太可惡」。

據了解，這處原是盧氏族人的祖墳，昔日每年宗親都要到場掃墓，但在56年的年度農地重劃開工時，重劃範圍定為太湖、夏墅、榕園3個地區。據附近老一輩村民說以前在附近放養牛羊看過這幾個墓，重劃之後墓就不見，可能被埋在土下，重畫前是有後代來掃墓，但後來拓大的祖墳，竟變成縣有地；並在去年被許姓地主用以地易地的方式換購走了。

盧懐琪表示，許姓地主5月4日找來施工廠商整地，但開挖沒多久就挖到墳墓與墓碑，他即刻與族人前往現勘了解，不料竟己招到施工單位二度將墓園墓穴及墓碑砸碎，欲將其清除掩滅。盧懷琪說，宗族人聞訊都相當氣憤，不少族人關心祖先的遺骸與墓中古物的下落，要求縣府要給個交代。

盧懷琪強調，族人強力要求先停工，並已向金城鎮公所與金門縣文化局陳情，要求有關業管單位應配合文資保存法有關古物古墓給予現勘援助處理或必要搶救，妥為處理。

盧氏宗親會也表示，這組施工單位跟先前破壞瓊林蔡氏族人位在成功村的明代祖墓的是同一組，大家都斥責，明知道是人家祖墳，還二度破壞，簡直是「無政府狀態」！

今天到場的族長盧士權、盧永第、盧有象、盧連城等耆老，看到祖墳被破壞，都相當沈痛，直說心情變得很差，要表達抗議。強調大家經過開會的共識，其一期盼縣府幫忙，他們說目前祖墳內的骨骸與墓中文物去向不明，要求主管機關立即追查釐清與保存。其二此處是重要的歷史資產，要求文化局協助全力搶救，完整修復；也建議政府，今後對於出土的古墓與文物應該更慎重處理，才能妥善維護金門的歷史資產。