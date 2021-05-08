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金門縣頒獎表揚模範母親 楊鎮浯感性向媽媽致意

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮長陳文顧（中）也致贈禮金，給金湖鎮獲表揚的模範母親吳淑華（左）。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧（中）也致贈禮金，給金湖鎮獲表揚的模範母親吳淑華（左）。記者蔡家蓁／攝影

明天就是一年一度的母親節金門縣政府於今日在金湖飯店舉辦「金門縣 110 年度模範母親表揚活動」，會中共頒獎表揚 14位全縣模範母親，金門縣長楊鎮浯提前在這溫馨的日子裡，祝福全縣所有的母親～母親節快樂，他也提到，對於母親的感謝，絕不僅是一天，而是生命中的每一天，金門的母親很偉大，他要向大家獻上最深的敬意。

金門縣政府今年表揚各鄉鎮模範母親包括，金城鎮：董麗玲、張惠芬、陳美珠、呂碧珠。金湖鎮：莊綉治、林玉寶、吳淑華。金寧鄉：周素麗、許邱淑麥、蔡花玉。金沙鎮：林綉英、陳蔭治。烈嶼鄉：呂嘉貞、蔡金花。

楊鎮浯表示，期盼透過表揚活動，讓為人子女能給母親多一些體貼與關懷，宣揚母親為子女無怨無悔付出與偉大的精神，由衷感謝金門所有為子女家庭、社會貢獻心力的媽媽們，讓金門一代比一代更好，在母親節前夕，祝福全天下所有的母親「母親節快樂」，也感謝社會處團隊此次同時兼顧防疫與辛苦的籌劃及執行。　

社會處長董燊表示，縣府此次除辦理模範母親表揚外，並融入性別平等理念，播放影片宣導，並於表揚活動前協助每位模範母親拍攝紀念影片，影片內容相當溫馨感人，讓活動增添更多溫暖的氛圍。

楊鎮浯除頒獎表揚模範母親外，也偕同夫人張婭玲女士，在社會處處長董燊陪同下於餐後一一贈送頒獎紀念照留念，展現行政高效率。

金沙鎮獲獎的模範母親陳蔭治，年約9旬，是此次獲獎的模範母親中最高齡的。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮獲獎的模範母親陳蔭治，年約9旬，是此次獲獎的模範母親中最高齡的。記者蔡家蓁／攝影
表揚活動上，賢庵國小胡琴社精彩的演出，頗受肯定。記者蔡家蓁／攝影
表揚活動上，賢庵國小胡琴社精彩的演出，頗受肯定。記者蔡家蓁／攝影
明天就是一年一度的母親節，金門縣政府於今日舉辦「金門縣 110 年度模範母親表揚活動」，會中共頒獎表揚 14位全縣模範母親，金門縣長楊鎮浯與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影
明天就是一年一度的母親節，金門縣政府於今日舉辦「金門縣 110 年度模範母親表揚活動」，會中共頒獎表揚 14位全縣模範母親，金門縣長楊鎮浯與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 模範母親 母親節

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