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屏東「原百貨」開幕了 一次打包原鄉生活美學

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨今天開幕，分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館，圖為原鄉童玩館。記者潘欣中／翻攝
位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨今天開幕，分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館，圖為原鄉童玩館。記者潘欣中／翻攝

屏東縣政府在屏東市勝利星村文創園區打造的屏東「原百貨」今天熱鬧開幕，它由6棟歷史建築分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館，縣長潘孟安說，每個原鄉部落背後都有與自身文化、部落連結的動人故事，它就是讓部落文化產業有個說故事的地方，串連原鄉業者，建構原民商品行銷網絡，可一次打包屏東所有原鄉在地生活美學。

「它是全方位的原鄉精品百貨聚寶地！」潘孟安說，原百貨6大主題館結合原鄉的生活創意、選物平台、家俱策展、甜點手作、展覽策畫、織品服飾設計、音樂展演、原民童玩、旅遊遊程等，藉此串連縣內原鄉原民業者，建構專屬在地原民特色商品行銷網絡，推廣在地原鄉生活美學，創造屬於屏東土地獨特的品牌。

潘孟安說，原百貨希望打造都會蛋黃區的原鄉產業地標，透過不同主題館舍，讓民眾來此能感受原鄉的文化內涵，透過「前店─後場」在地創生概念，讓原住民文化能分享給來訪遊客，不僅是屏東原鄉產物的新聚落，更能作為遊客的中介站，透過展售平台帶領民眾認識屏東原民各式文化，更深入部落了解原民生活 。

原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，原民處長顏成仁說，它是申請原住民族委員會爭取扶植產業，布建通路據點3年計畫，現由徵選6家原民青年業者進駐經營，平均年齡35歲，展現創意和活力；它連結屏東縣8個山地原鄉與1個平地原鄉的織品、工藝、特產，讓每樣產品都能深刻連結部落故事，來此認識部落，盼成為融合原民生命與文化的新型態聚落。

原百貨主題多元，「原聚」以旗艦精品店概念呈現，收集9個原鄉，50多個原民業者的產品展售，有藝術、工藝、咖啡、琉璃珠、農產、編織等精品，另外5家分別是原食，魯魯灣工作室、原童，深活共構、原音，嵐天音樂、原織，阮志軍、原家，鳩浙恩澇工作室、囊括美家具工藝、童玩、織品、音樂；還有大型公共藝術，展現濃濃的原味風。

位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨今天開幕，分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館。記者潘欣中／攝影
位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨今天開幕，分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館。記者潘欣中／攝影
位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨今天開幕，分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館。記者潘欣中／翻攝
位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨今天開幕，分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館。記者潘欣中／翻攝
位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨由6棟歷史建築分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館組成，縣長潘孟安（中）今天主持開幕儀式。記者潘欣中／攝影
位於屏東市勝利星村文創園區的屏東原百貨由6棟歷史建築分別呈現原童、原織、原聚、原家、原食及原音6大主題館組成，縣長潘孟安（中）今天主持開幕儀式。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府 潘孟安

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