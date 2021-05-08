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影／屏東佛教會祈雨大法會 師父誦經7天7夜盼感動菩蕯

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」；今天是圓滿日，代表蔡英文總統出席的內政部長徐國勇（右）、各縣市代表和各縣市佛教會理事長都到場。記者潘欣中／攝影
佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」；今天是圓滿日，代表蔡英文總統出席的內政部長徐國勇（右）、各縣市代表和各縣市佛教會理事長都到場。記者潘欣中／攝影

今年以來新冠疫情升溫、久旱不雨，佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」，除設祈雨台外，來自各地的師父輪流、24小時不間斷禮誦「大雲輪請雨經」，還請全國高僧虔誠禮誦「佛說龍王經」，盼集千萬經咒祝禱能量消災解厄；今天是圓滿日，代表蔡英文總統出席的內政部長徐國勇、各縣市代表和各縣市佛教會理事長都到場，祝禱旱象解除、疫情止息。

中國佛教會理事長淨耀法師說，歷去年疫情衝擊，原期望今年能更順利，無奈空軍屢傳飛安事故，太魯閣鐵路事件死傷慘重，疫情也再度升溫，加上嚴重旱災，佛教會秉持慈悲濟世精神，在醫療救助和配合政府防疫措施外，希望匯集全國宗教界的悲心和願力，舉辦集聚共同善念能量的祈福大法會，會場依據祈雨經典搭建大雲輪壇、縫製水龍王，盼化解疫情和旱象，之後會在北部再辦一場。

屏東縣佛教會理事長釋見引法師說，這場祈福大法會從緣起做成決定到付諸舉行，才短短14天，5月2日起在妙光禪寺的會場，來自全國各縣市的師父依據經典，輪流不間斷禮誦「大雲輪請雨經」，累了就地搭帳篷休憩小眠，大慈大悲為天下蒼生奉獻的心意，令人起敬，盼能感動諸佛菩薩和龍王普降甘霖，助台灣解除旱象，也請所有宗教人士都能以自己的方式祈雨祝禱。

今天法會圓滿日，內政部長徐國勇和包括屏東縣長潘孟安在內的各縣市政府代表、前立法長王金平、各縣市佛教會理事長，上午在祈雨台上禮訟祈願文，祝禱國泰民安、風調雨順；徐國勇是虔誠的佛教徒，親妹妹也是出家比丘尼，他說，心誠則靈，祈福法會誠心求雨，感動上天。

佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」；今天是圓滿日，代表蔡英文總統出席的內政部長徐國勇（中）、各縣市代表和各縣市佛教會理事長都到場。記者潘欣中／攝影
佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」；今天是圓滿日，代表蔡英文總統出席的內政部長徐國勇（中）、各縣市代表和各縣市佛教會理事長都到場。記者潘欣中／攝影
佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」；今天是圓滿日，代表蔡英文總統出席的內政部長徐國勇（中）、各縣市代表和各縣市佛教會理事長都到場。記者潘欣中／攝影
佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」；今天是圓滿日，代表蔡英文總統出席的內政部長徐國勇（中）、各縣市代表和各縣市佛教會理事長都到場。記者潘欣中／攝影

佛教 屏東縣 法會

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