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高雄鳳梨進入盛產期 陳其邁：今年價格比去年漲5成

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
適逢母親節到來，市長陳其邁致贈鳳梨孝親花束給農民媽媽們。記者徐白櫻／攝影
適逢母親節到來，市長陳其邁致贈鳳梨孝親花束給農民媽媽們。記者徐白櫻／攝影

高雄鳳梨占全台四分之一面積，大樹、內門等地鳳梨進入盛產期，今明兩天在大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，現場備有物廉價美的新鮮果品、鳳梨滷肉飯及鳳梨吐司等。市長陳其邁說，近日高雄鳳梨拍賣均價比去年同期高五成左右，中國打壓反而激起更多人發現金鑽鳳梨好吃，日本前首相安倍晉三也推薦高雄鳳梨。

高雄市鳳梨種植面積約1509公頃，主要集中在大樹、內門、鳥松、大寮等地。大樹與內門農會今明在姑山倉庫辦理鳳梨的創意行銷推廣活動，民眾可參與「台灣蔭鳳梨」、「韓式鳳梨泡菜」、「義式香草鳳梨」等農事體驗，另表揚鳳梨評鑑競賽優勝者。

農糧署副署長姚志旺指出，今年3月份起中國片面停止鳳梨進口，全台一年鳳梨42萬公噸產量，其中一成外銷，以前外銷多數銷往中國大陸，經過國人努力，今年外銷量近2萬公噸，不去中國也可以去其他國家，「我們沒有被打倒」。

陳其邁頒發「鳳梨花束」給一群媽媽慶祝母親節。他表示，高雄鳳梨約佔市場十幾%，中國用非經濟因素限制台灣品質優良的鳳梨外銷，農民感到不以為然；今年3月高雄將700多噸鳳梨銷往日本、韓國、加拿大、新加坡等地，另增加多元行銷，以5月8日北農市場拍賣價為例，去年高雄鳳梨的均價是21元（每公斤），今年是33元，成長5成左右。

陳說，中國打壓反而激起更多人發現，原來台灣的金鑽鳳梨那麼好吃，日本前首相安倍在推特談的好吃台灣水果就是高雄大樹金鑽鳳梨。

高雄大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，現場備有鳳梨盆栽滷肉飯。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，現場備有鳳梨盆栽滷肉飯。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，一群媽媽獲贈鳳梨花束慶祝母親節。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，一群媽媽獲贈鳳梨花束慶祝母親節。記者徐白櫻／攝影

鳳梨 日本

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