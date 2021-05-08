金門家長注意！金湖托育中心可望在今年底開幕營運

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心昨天正式舉行揭牌，其他鄉鎮不少家長忍不住想問所在鄉鎮的托育中心在哪？金門縣社會處今天表示，縣府向中央申請前瞻基礎建設計畫佈建的金湖托育資源中心新建案，位於新市里社區活動中心旁，委由金湖鎮公所代為興建，去年4月動土，近日已完工，將由金湖鎮公所及縣府社會處辦理點交作業，後續將由縣府接手辦理室內裝修及委外營運，預計今年年底可開幕營運。

為了提供最適切的資源，並打造兼具地方特色及符合縣民需求的場館，縣府社會處在去年底除了透過FB粉絲專頁廣徵家長意見外，也由副處長李廣榮率業務科赴宜蘭縣、台北市及新北市幾處場館觀摩學習，經集思廣益，最終考量為提供幼兒及照顧者不同的體驗，並且兼顧動態及靜態的發展，因此將這個場館朝向醫療衛生保健等主題進行規劃。

據了解，金湖托育資源中心預計設置看診體驗互動區、圖書玩具區、攀爬區、探索區、研習手作教室、哺集乳室、無障礙廁所等，預計年底可裝修完成並開館營運，期待藉由軟硬體的佈置，寓教於樂，讓幼兒自小便能接受正確的知識，促其在成長過程中能順利發展。

縣府社會處表示，所佈建的托育資源中心，其服務對象是6歲以下的幼兒及其照顧者，設立的宗旨是建構以家庭為中心之服務理念，提供兒童及其照顧者相關托育照顧諮詢及親職教育課程活動，以減輕家庭照顧壓力，並辦理社區宣導增強社區托育資源量能，同時結合外展服務車，提供兒童玩具圖書租借，將資源送入社區，以擴展其可近性，而最為家長及幼兒期待的是場館內設置環境舒適的親子遊戲室，提供分齡的玩具及圖書，讓家長無論晴雨，都能帶孩子來玩。