慶祝母親節 茂林國家風景區三處遊客中心送千束康乃馨

明天是母親節，茂林國家風景區管理處推出感恩活動，今明兩天在高雄六龜新威、茂林遊客中心，以及屏東禮納里遊客中心發送康乃馨給女性遊客，總數1千束，藉此傳達對天下媽媽最深祝福。

為傳遞5月的溫馨感恩，茂管處準備1千束康乃馨，花束附上小卡片，獻上祝福也提醒遊客「勤洗手、戴口罩、落實防疫」、「避免至危險水域戲水」、「登山健行應提高警覺注意自身安全」等加強防疫及出遊宣導內容。

茂管處長柯建興表示，去年起世界各國遭受疫情衝擊，疫情打亂多數人原有生活，社會也對新冠疫情的隱形傳播存在陰影，希望大家在忙碌的生活中不忘關心家人，母親節送花表敬意，也邀請遊客出遊，享受高屏山麓沿線的自然生態與人文風光。